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Çanakkale iskelesindeki uzun araç kuyrukları son buldu

- Çanakkale iskelesindeki uzun araç kuyrukları son bulduÇANAKKALE - Çanakkale iskelesinde bayramın bitmesine rağmen günlerce devam eden araç kuyrukları son buldu.

27.08.2019 11:43
Çanakkale iskelesindeki uzun araç kuyrukları son buldu
- Çanakkale iskelesindeki uzun araç kuyrukları son buldu
ÇANAKKALE - Çanakkale iskelesinde bayramın bitmesine rağmen günlerce devam eden araç kuyrukları son buldu.
Kurban bayramını ailelerinin yanında ya da yaşadıkları şehirden farklı bir bölgede geçirmek isteyen vatandaşlar, arife günü Eceabat, Kilitbahir ve Gelibolu iskelelerinden Çanakkale iskelesine akın etmişlerdi. Tatil dönüşü hazırlığına ise bayramın 3. gününden itibaren başlayan vatandaşlar, zaman zaman kilometrelerce uzayan araç kuyruklarında feribot sırası beklemişti. Bayram bitmesine rağmen Çanakkale iskelesinde araç kuyrukları günlerce son bulmadı. Pazar gününden itibaren azalan iskele önündeki araç yoğunluğu dün son buldu. Bu sabah itibariyle rutin hale gelen araç geçişleri vatandaşları rahatlattı.
Çanakkale iskelesindeki uzun araç kuyrukları son buldu

arefe günü, Çanakkale, Eceabat, Yerel

Kaynak: İHA

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