Çanakkale Kaçakların Bitmeyen Dramı

Çanakkale
'nin Ayvacık
sahillerini kullanarak Yunanistan
'ın Midilli Adasına umut yolculuğuna çıkmak isteyen kaçak mültecilerin yaşadığı drama her gün bir yenisi ekleniyor. Bu sabah Ayvacık sahilinden umut yolculuğuna çıkmak hazırlık yapan 57 kaçak sağanak yağmur altında arazide mahsur kaldı. Yağmur altında sırılsıklam ıslanan kucaklarında bebek ve çocukları bulunan kaçakların imdadına jandarma yetişti. Ayvacık ilçesi Gülpınar
köyü Kumbağlar limanı yakınlarında bu sabaha karşı, Yunanistan'ın Midilli Adası'na umut yolcuğuna çıkmak için zeytinlik arazide uygun zamanı bekleyen Afganistan
ve Eritre uyruklu 57 kaçak sağanak yağışa yakalandı. Sahil Güvenlik ve Jandarma
'yı arayarak, durumu anlatıp, yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, yerlerini tarif edemeyen 57 kaçağı bulmak için Tavaklı iskelesi ile Gülpınar köyü sahili arasında arama çalışması başlattı. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur altında arazide karış karış aranan 57 kaçak saatler sonra Kumbağlar limanın yakınında zeytinlik içerisinde bulundu. Kucaklarındaki bebek ve çocuklarıyla ıslanan kaçakların bu anlardaki görüntüleri yaşadıkları dramı somut bir biçimde gözler önüne serdi. Kaçaklar, jandarma tarafından iki minibüse bindirilip, Gülpınar Jandarma Karakoluna getirildi. Burada kaçaklara yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, yasal işlemlerin ardından ise Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.
Jandarma,Yunanistan,Ayvacık,Çanakkale
26 Kasım 2018 Pazartesi 13:08