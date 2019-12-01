Haberler » Güncel » Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı mezarı başında anıldı - Haber

Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı mezarı başında anıldı

Çanakkale Savaşları'nda sırtlandığı dev top mermisini namluya yerleştirerek İngiliz zırhlı savaş gemisi Ocean'ın vurulmasını sağlayan ve Çanakkale Savaşları'nın kazanılmasında büyük pay sahibi olan Seyit Onbaşı, vefatının 80'inci yılında Balıkesir'in Havran ilçesindeki mezarı başında dualar...

01.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:50Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı mezarı başında anıldı
Savaşları'nda sırtlandığı dev top mermisini namluya yerleştirerek İngiliz zırhlı savaş gemisi Ocean'ın vurulmasını sağlayan ve Çanakkale Savaşları'nın kazanılmasında büyük pay sahibi olan Seyit Onbaşı, vefatının 80'inci yılında 'in ilçesindeki mezarı başında dualar ile anıldı.

Çanakkale Savaşları'nda kaldırdığı 276 kiloluk top mermisi ile savaşın seyrini değiştiren Koca Seyit'in 80. ölüm yıl dönümü nedeniyle mezarı başında anma töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, çok sayıda vatandaş ve davetliler katıldı. Törende Seyit Onbaşı, gaziler ve şehitler için dualar edildi. Anma törenine ilginin büyük olduğu gözlendi. - BALIKESİR

Balıkesir, Çanakkale, Havran, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:28 MSB: DEAŞ'ın hala var olmasındaki en büyük etken iş birliği yaptıkları PKK/YPG terör örgütüdür
17:26 İngiltere İşçi Partisi liderinden hükümetin terörle mücadele politikasına eleştiri
17:25 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Sporcuları taşıyan minibüsün devrilmesi) 15 çocuğumuzun durumu...
17:23 Serbest kalan dayakçı koca, bu kez tutuklandı
17:18 Kastamonu'da mevsimin ilk karı yağdı
1.12.2019 17:29:06