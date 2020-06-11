ÇANAKKALE Kedi, dişleri arasındaki kuşu kaçırdı

Kedi, dişleri arasındaki kuşu kaçırdıÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde bir kedi, kafeteryaya giren kırlangıcı ağzıyla yakaladı.

11.06.2020 17:14 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:20
Kedi, dişleri arasındaki kuşu kaçırdı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde bir kedi, kafeteryaya giren kırlangıcı ağzıyla yakaladı. Patilerini de kullanarak yemeye çalıştığı kuş, kedinin ağzını açmasıyla kaçtı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ayvacık ilçesinde halı saha tesislerinin kafeteryasında bir kedi ile kırlangıcını kovalamacası yaşandı. Kedi bir süre ağzında taşıdığı kuşu, sırtüstü yatıp, patilerini de kullanarak yemek için hamle yaptı. Kedinin ağzını açmasıyla kuş kaçtı. Kedi, kaçırdığı kuşu kafeterya içinde bir süre kovaladı. Kuş bir süre sonra açık olan kapıdan dışarı çıktı.
Görüntüleri cep telefonu ile kaydeden Ali Tunca (30), kuşun kediye yem olmasını engellediğini ifade ederek, 'Halı saha işletmeciği yapıyorum. Burada bir sokak kedisi var. Ben ona ara ara yemek ve su veriyorum. Bugün iş yerime girdiğimde baktım kedinin ağzında kuş var. İlk başta kuşu ölü zannettim. Sonra video çekmeye başladım. Sonra bir farkettim ki kuş canlıymış ağzında. O sırada zaten kuşu kaçırdı. Kuş da sersemlemiş tabi. Kapıyı bulamayınca camlara çarpmaya başladı. Kedi de onun arkasında koştu tekrar yakamalak için. Tabi ben bu sırada videoyu kapattım. Kediyi kovaladım. Kuş da kapıyı buldu ve dışarıya uçtu. Kuşu kurtardık. Kediye de ondan sonra yemeğini verdim, suyunu verdim' dedi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)-
ÇANAKKALE Kedi, dişleri arasındaki kuşu kaçırdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu’na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Haber
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Buldukları açığı Instagram’a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
AK Parti’deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Bursa’ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Haber
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Haberler››Güncel››ÇANAKKALE Kedi, dişleri arasındaki kuşu kaçırdı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:35: Risksiz ülkelere uçuşlar açılıyor - Haber 17:35: Siirt'te asma yaprağı köylülerin geçim kaynağı oldu - Haber 17:35: Çubuk'ta asfalt çalışmalarına başlandı - Haber 17:35: Eritre'de 25 gün sonra yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Haber 17:33: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki darbe girişimi davası Açıklaması - Haber 17:24: Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? - Haberler 16:49: Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı - Haber 16:47: Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu - Haberler 16:35: ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz - Haber