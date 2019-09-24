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Çanakkale kedi ile farenin oyunu kameralara böyle yansıdı

Kedi ile farenin oyunu kameralara böyle yansıdıÇanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kedi ile farenin oyunu kameralara yansıdı.

24.09.2019 11:52
Kedi ile farenin oyunu kameralara böyle yansıdı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kedi ile farenin oyunu kameralara yansıdı. Görüntülerde farenin kediden kurtulma anları da cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
Gelibolu ilçesi Kavak beldesinde bir akaryakıt istasyonu yakınlarında kedi ile farenin oynadığını gören Anıl Marangoz, bu anları cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde, kedinin kendisinden kurtulmak isteyen fareyi zaman zaman ağzına alıp, patileri arasında oynayıp yuvarlaması ise ilginç görüntüler oluşturdu. Kediden kaçmak isteyen fare ise her defasında kedi tarafından yakalandı.
Çizgi film karakterleri Tom ve Jerry'i anımsatan bu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Çanakkale kedi ile farenin oyunu kameralara böyle yansıdı

Çanakkale, Gelibolu, Güncel

Kaynak: DHA

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