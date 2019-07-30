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ÇANAKKALE KERÇ BOĞAZI'NDAKİ YANGINDA ZARAR GÖREN GEMİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇİRİLDİ

KIRIM'daki Kerç Boğazı'nda 21 Ocak tarihinde yakıt transferi yapıldığı sırada çıkan yangında zarar gören gemilerden Tanzanya bayraklı 'MT Candy', İzmir'in Aliağa ilçesindeki tersaneye götürülmek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi.

30.07.2019 12:18
ÇANAKKALE KERÇ BOĞAZI'NDAKİ YANGINDA ZARAR GÖREN GEMİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇİRİLDİ
KIRIM'daki Kerç Boğazı'nda 21 Ocak tarihinde yakıt transferi yapıldığı sırada çıkan yangında zarar gören gemilerden Tanzanya bayraklı 'MT Candy', İzmir'in Aliağa ilçesindeki tersaneye götürülmek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi.
Comoros Adaları Bayraklı 'Feras' isimli römorkör tarafından çekilen gemiye güvenlik gerekçesiyle, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-3' römorkörü refakat etti. Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta Tanzanya bayraklı 'Maestro' ve 'Candy' gemileri arasındaki yakıt transferi sırasında yangın çıkmış, olayda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi kurtarılmıştı.

Çanakkale Boğazı, Bayraklı, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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