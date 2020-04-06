Çanakkale-Kilitbahir hattında bazı feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale-Kilitbahir hattında bazı feribot seferleri iptal edildiÇANAKKALE'de, boğaz hattında etkili olan poyraz nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir arasındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.
06.04.2020 11:19 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:23
ÇANAKKALE'de, boğaz hattında etkili olan poyraz nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir arasındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, poyraz fırtınası nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir hattı arasında bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre; Çanakkale'den saat 11.30, Kilitbahir'den ise 11.00'de yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Öte yandan, Çanakkale-Eceabat, Lapseki-Gelibolu hatlarındaki seferler ise devam ediyor.
Kaynak: DHA
Etiketler: Kilitbahir, Çanakkale, Güncel