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ÇANAKKALE Koronavirüsü yenen Başhekim, 'immün plazma' bağışında bulundu

Koronavirüsü yenen Başhekim, 'immün plazma' bağışında bulunduÇANAKKALE Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali, yakalandığı koronavirüs hastalığını atlattıktan sonra 'immün plazma' bağışçısı oldu.

07.05.2020 17:57 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:04
Koronavirüsü yenen Başhekim, 'immün plazma' bağışında bulundu
ÇANAKKALE Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali, yakalandığı koronavirüs hastalığını atlattıktan sonra 'immün plazma' bağışçısı oldu. Başhekim Tali, pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 'immün plazma' bağışında bulundu. Doç. Dr. Alper Şener, Başhekim Tali'ye teşekkür ederek, "Kendisinden alınan plazmayı şu anda yoğun bakımda yatan hastalardan uygun görülecek olana nakil aşamasına kadar getirdik. Bu aşamadan sonra hastamıza şifa olmasını diliyoruz" dedi.
Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Tali, geçtiğimiz günlerde yakalandığı yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığını, evinde doktorların verdiği tedaviyi uygulayarak 14 gün karantina altında kalıp, yenmişti. Sağlığına kavuşarak tekrar görevinin başına dönen Tali, Sağlık Bakanlığı'na kayıt yaptırarak, koronavirüs hastalarına şifa verebilmek 'immün plazma' bağışçısı oldu.
Başhekim Ufuk Tali, bugün pandemi hastanesi olarak hizmet veren ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 'immün plazma' bağışında bulundu. ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Şener, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali'ye teşekkür ederek, "Kendisinden alınan plazmayı, şu anda yoğun bakımda yatan hastalardan uygun görülecek olana nakil aşamasına kadar getirdik. Bu aşamadan sonra hastamıza şifa olmasını diliyoruz. Başhekim Op. Dr. Tali'nin hem hekim hem de idareci kimliğiyle böyle bir bağış yaparak, Türkiye'de de rol model olmasına ayrıca minnettarız. Bağış yaptığı hastaya sadece bir hekim olarak değil bir bağışçı olarak da katkı sağladı" dedi.
'ATLATAN TÜM HASTALARA BAĞIŞÇI OLMALARINI ÖNERİYORUM'
İmmün plazma bağışçısı olan Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali ise, "Hastalık sürecini atlattıktan sonra vicdani bir sorumluluk olarak bağış yapmaya karar verdim. Bundan sonraki süreçte de yoğun bakımda yatan tüm hastalarımıza şifalar diliyorum. Ayrıca bu hastalığı atlatmış ve uygun olan tüm hastalarımıza da gönüllü olarak bağış yapmalarını öneriyorum" diye konuştu.
Yapılan 'immün plazma' bağışının ardından Doç. Dr. Alper Şener süreçle ilgili şu bilgileri aktardı:
"Plazma bağışı normal kan bağışından biraz farklı. Vatandaşlarımız senede üç kereden daha fazla kan bağışında bulunamıyorlar ama plazma bağışı haftada 2 kere verilebiliyor. Çünkü bu işlemi yapan cihaz tıpkı bir diyaliz cihazı mantığıyla çalışıyor, bağışçının kanını alıp sadece plazmaya ayırıyor. Yani hastanın kan değerlerinde herhangi bir değişim meydana gelmiyor. Bu sebeple sık bir şekilde plazma bağışçısı olabilirsiniz, bu oldukça güvenilir. Covid-19 hastalığı geçirmiş bağışık hastalardan istediğimiz bu. Özellikle hastalığı atlattıktan sonra 90 ile 180 günlük periyotlar içerisinde antikorların kalitesi bozulmadan olabildiğince fazla plazma bağışı yapılmasını bekliyoruz." ÇANAKKALE Koronavirüsü yenen Başhekim, ’immün plazma’ bağışında bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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