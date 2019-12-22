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Çanakkale-küçükkuyu'da dev dalgalar sahili dövdü

Küçükkuyu'da dev dalgalar sahili dövdüÇanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde gün boyu lodos fırtınası nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahili dövdü.

22.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:34
'da dev dalgalar sahili dövdü
'nin ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde gün boyu lodos fırtınası nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahili dövdü.
Kuzey Ege Denizi'nde gün boyu etkili olan lodos fırtınası, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılan feribot seferleri durdurulurken, Lapseki- Gelibolu feribot seferlerinde ise zaman zaman aksamalar yaşandı. Küçükkuyu'da ise saatte 50 ila 75 kilometre hızla esen lodos nedeniyle, olaşan dev dalgalar sahili dövdü.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
Dilara ERDİNÇAYVACIK (Çanakkale), (DHA)
Çanakkale-küçükkuyu'da dev dalgalar sahili dövdü

Çanakkale, Küçükkuyu, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA


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