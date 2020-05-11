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ÇANAKKALE Liberya ve Fildişi Sahili'nden getirilen 98 kişi, Çanakkale'de karantinaya alındı

Liberya ve Fildişi Sahili'nden getirilen 98 kişi, Çanakkale'de karantinaya alındıLİBERYA ve Fildişi Sahili'nden Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile getirilen 240 kişinin 98'i, yeni tip kononavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacakları Çanakkale'deki öğrenci...

11.05.2020 09:31 | Son Güncelleme: 11.05.2020 09:32
Liberya ve Fildişi Sahili'nden getirilen 98 kişi, Çanakkale'de karantinaya alındı
LİBERYA ve Fildişi Sahili'nden Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile getirilen 240 kişinin 98'i, yeni tip kononavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacakları Çanakkale'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.
Liberya ve Fildişi Sahili'nde yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen 240 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları uçağı ile İstanbul'a getirildi. 142 kişi Düzce'ye gönderilirken, 98 kişi de 4 otobüs ile Çanakkale'ye getirildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Çanakkale Kız Yurdu önünde otobüs bağajından indirilen valizler ilaçlama makinesi ile dezenfekte edildi. Otobüslerden indirilerek yurda alınan vatandaşlara girişte herhangi bir şikayetleri olup olmadığı soruldu ve vücut ateşleri ölçüldü. Vatandaşların otobüslerden tahliyesi ve yurda girişleri sırasında görevli personelin maske ile gözlük taktığı ve tulum giydiği görüldü.
Yurtta 14 gün süreyle karantina altında kalacakları tek kişilik odalara yerleştirilen 98 kişinin tüm ihtiyaçları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ve Vefa Destek Grubu tarafından karşılanacak ÇANAKKALE Liberya ve Fildişi Sahili’nden getirilen 98 kişi, Çanakkale’de karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Fildişi Sahili, Çanakkale, Liberya, Güncel, Haber

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