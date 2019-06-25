25.06.2019 14:32
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Çanakkale Madra Dağı'nda orman yangını

Madra Dağı'nda orman yangınıBalıkesir'in Havran ilçesindeki Madra Dağı eteklerindeki Akçapınar mevkiinde makilik alanda yangın çıktı.

Madra Dağı 'nda orman yangını
Balıkesir 'in Havran ilçesindeki Madra Dağı eteklerindeki Akçapınar mevkiinde makilik alanda yangın çıktı. Yangını, kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.
Havran ilçesi Akçapınar mevkiinde çam ormanlarının bulunduğu makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangınına Balıkesir Oran Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Bir helikopter ile 5 arazöz ile müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına 13 işçi katılıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Havran İtfaiye Amirliği ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Bölgede kuvvetli esen poyraz, ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor. Yangını, kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), ( DHA )-
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(Tür: Yurt)Çanakkale Madra Dağı'nda orman yangını
Kaynak: DHA
Balıkesir , Havran , Madra Dağı , Güncel

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