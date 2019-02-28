Çanakkale Mavi Vatan Tatbikatında Gece Atışı Yapıldı

Mavi Vatan tatbikatında gece atışı yapıldı
GECE KARA BOMBARDIMANI ATIŞI YAPILDI
Mavi Vatan tatbikatı kapsamında gündüz yapılan atışların ardından hava karardıktan sonra da kara bombardımanı atışları yapıldı. Tahrip gücü yüksek 125 milimetre çapında top mermileriyle atış yapıldı. Atışlar TCG Heybeliada ve TCG Burgazada Milgem korvetleri, TCG Martı Hücümbotu, TCG Barbaros, TCG Oruçreis ve TCG Kemalreis Firkateynleri 10'ar top attı. 14 kilometre uzaklıkta bulunan minik adaya yapılan atışlarda hedeflerin tümü vuruldu.
Heybeliada, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA