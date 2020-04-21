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ÇANAKKALE Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı

Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladıÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde bahçıvanlık yapan Gürsel Eskici'nin (58), bir arkadaşının tavsiyesi üzerine maydanozla beslediği tavuklarından biri, maydanoz desenli yumurta yumurtladı.

21.04.2020 14:45 | Son Güncelleme: 21.04.2020 16:13
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde bahçıvanlık yapan Gürsel Eskici'nin (58), bir arkadaşının tavsiyesi üzerine maydanozla beslediği tavuklarından biri, maydanoz desenli yumurta yumurtladı.
İlçenin Bahçelerarası mevkiinde bahçesi bulunan Gürsel Eskici, arkadaşının tavsiyesi üzerine ezildiği için pazarda satamadığı maydanozları çiftliğinde beslediği tavuklara verdi. Kaynattığı maydanozun suyunu da tavukların içtiği suya karıştırdı. Bu uygulamanın ardından 10 gün sonra, Eskici'nin 10 tavuğundan biri, maydanoz desenli kahverengi yumurta yumurtladı.
Elinde maydanoz desenli 4 yumurta olduğunu belirten Gürsel Eskici, "Arkadaşımdan öğrendiğim ve araştırdığım metodu maydanozlarla tavuklarımda uygulamaya başladım. Şimdi elimde 4 tane maydanoz desenli yumurta oldu, ama yakında bütün tavuklarımın maydanoz desenli yumurtlayacağını inanıyorum" dedi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ ( Çanakkale ), (DHA)
ÇANAKKALE Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çanakkale, Bayramiç, Güncel
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