26.06.2019 09:45
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Çanakkale merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu

Çanakkale merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu

ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için Çanakkale merkezli 12 ilde operasyon başlatıldı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 4'ü subay, 18'i astsubay ve uzman çavuş olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale merkezli Ankara , İzmir , İstanbul , Kocaeli , Konya , Edirne , Manisa , Kütahya , Malatya , Tekirdağ ve Sinop 'ta eş zamanlı operasyon başlattı.


- Çanakkale
Kaynak: DHA
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