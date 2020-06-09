Çanakkale merkezli 4 ilde kaçak yasadışı içki operasyonu

Çanakkale merkezli, toplam 4 farklı ilde kaçak içki operasyonu gerçekleştirildi.

Çanakkale merkezli 4 ilde kaçak yasadışı içki operasyonu
09.06.2020 17:08 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:46
Çanakkale merkezli, toplam 4 farklı ilde kaçak içki operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, atışı izne tabi olan etil alkolün yasa dışı olarak ticaretini yapan şahısların deşifresi için geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Çanakkale merkezli eş zamanlı operasyonda; Biga, Tekirdağ Şarköy, Afyonkarahisar Dinar İlçesi ve Balıkesir'in Gönen ve Bandırma ilçeleri olmak üzere dört farklı ilde; 9 ikamet, 16 iş yeri, 4 depo ve bir imalathaneye baskın gerçekleştirildi.

Yapılan operasyon kapsamında şüpheli konumundaki S.M, M.G, N.M.F, F.D, Y.Ç, B.E, F.D, A.K, S.O, R.M.Ş, İ.D, M.Y, Ü.Ş, İ.D, Y.İ.G, A.A ve A.T isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, diğer 3 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, eş zamanlı yapılan baskınlarda; 1 adet ruhsatsız Kırıkkale marka 6136 SKM tabanca, 2 adet 9mm lik tabanca mermisi, tabancaya ait 1 adet şarjör, 94 adet1 lt lik dolu ZERNOFF marka etil alkol, 67 adet 1 lt lik NOVA marka etil alkol,5 adet boş 1 lt lik ZERNOFF markalı etil alkol şişesi, 60 Litre Etil Alkol, 160 adet 20 ml anason aroması, 7 adet 20 ml. Anason yağı, 12 adet 20 ml. malt aroması, 9 adet 1 tonluk ve 1 adet 2 tonluk toplamda 11 tonluk plastik depo, 2890 adet 1 lt lik boş cam şişe, 156 adet boş kullanıma hazır 5 lt boş bidon, 30 adet kullanılmamış şişe kolisi, 200 adet şişe ayırma kartonu, 1 adet şişe doldurma makinesi, 1 adet şişe kapaklama makinesi, 1 adet şişe dolumu standart pompası ve 1 adet şişe dolumu süzgeç pompası ele geçirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale, 3. Sayfa, Haber

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