Haberler » Güncel » Çanakkale merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonunda 23 kişi yakalandı - Haber

Çanakkale merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonunda 23 kişi yakalandı

Çanakkale merkezli 5 ilde, suç örgütüne yönelik operasyonda 23 zanlı gözaltına alındı.

07.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:40Çanakkale merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonunda 23 kişi yakalandı

merkezli 5 ilde, suç örgütüne yönelik operasyonda 23 zanlı gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla, tehdit ve zorbalıkla vatandaşın parasını gasbeden suç örgütünün sözde lideri ve örgüt üyeleri, Biga ilçesinde takibe alındı.

Teknik ve fiziki takip devam ederken Balıkesir'in ilçesinin eski belediye başkanına yönelik silahla yaralama olayını sözde örgüt liderinin azmettirdiği şüphesi üzerine operasyonun erken başlatılması kararı alındı.

Kendilerini "Gönen mafyası" olarak tanıttıkları iddia edilen grubun elebaşının eski eşinin de aralarında bulunduğu 23 kişinin yakalanması için Çanakkale'nin Çan ve Biga, Balıkesir'in Gönen, Erdek, Edremit, Bandırma, Manisa'nın Turgutlu, Bursa'nın Yıldırım, İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Körfez ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel Harekat Polisi ve Çevik Kuvvetin desteğinin yanı sıra drone ve bir narkotik köpeğinin katıldığı operasyonlarda, sözde örgüt elebaşı S.K, eski eşi B.Ö. ile organize suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen şüphelilerin tamamı gözaltına alınarak Biga İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çelik yelek, pompalı tüfek, tabancalara ait çeşitli ebatlarda mermi, beyzbol sopaları, boş senetler ile kırılmış halde flash bellek, sim kart ve çok sayıda telefon ele geçirildi.


Çanakkale, Gönen, Biga, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
7.02.2020 19:45:22