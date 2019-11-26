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Çanakkale merkezli FETÖ operasyonu: 21 askeri personele yakalama kararı

Çanakkale merkezli 15 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki askeri mahrem yapılanmasına yönelik olarak 21 askeri personel hakkında yakalama kararı verildi.

26.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:09Çanakkale merkezli FETÖ operasyonu: 21 askeri personele yakalama kararı
merkezli 15 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki askeri mahrem yapılanmasına yönelik olarak 21 askeri personel hakkında yakalama kararı verildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasına yönelik sürdürülen operasyon kapsamında 21 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıktı. 15 ilde eş zamanlı olarak başlatılan operasyon kapsamında 1 yarbay, 3 üsteğmen, 1 yedek subay, 8 astsubay, 8 uzman çavuş olmak üzere toplam 21 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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