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Çanakkale merkezli FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Çanakkale merkezli 15 ilde eş zamanlı olarak Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında 16 şüpheli yakalandı.

27.11.2019 09:43 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:48Çanakkale merkezli FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
merkezli 15 ilde eş zamanlı olarak Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında 16 şüpheli yakalandı.

Önceki gün, Çanakkale merkezli 15 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki askeri mahrem yapılanmasına yönelik olarak 21 askeri personel hakkında yakalama kararı verilmişti. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasına yönelik olarak 15 ilde eş zamanlı olarak başlatılan operasyon kapsamında 1 yarbay, 3 üsteğmen, 1 yedek subay, 8 astsubay, 8 uzman çavuş olmak üzere toplam 21 zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Operasyon sonucunda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelileri arama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, TSK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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