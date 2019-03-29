Çanakkale Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Kaynak: AA

Çanakkale merkezli üç ilde yapılan operasyonda düzensiz göçmenlerin yurt dışına geçişlerine aracılık ettikleri iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığına yönelik bu ilin yanı sıra İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda 5'i İstanbul'da, 4'ü Balıkesir'de olmak üzere 9 zanlı yakalandı.Şüphelilerin evleri ve üst aramalarında 11 cep telefonu, 12 SIM kart, ruhsatsız av tüfeği, hafıza kartı, flaş bellek, 5 sahte nüfus cüzdanı, birer sahte sürücü belgesi, yabancı ikamet izin ve SRC belgeleri, 2 bin 500 lira ile 200 dolar ele geçirildi.Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.