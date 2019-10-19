Çanakkale merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

Çanakkale
merkezli toplam 27 ayrı hedefe gerçekleştirilen organize göçmen kaçakçılığı suçundan 23 organizatör yakalandı. Firari olan 4 şüpheli şahsın arama sonuçları ise devam ediyor.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda 17 Ekim saat 06.30'da Çanakkale, İzmir
, Balıkesir ve İstanbul illerinde toplam 27 hedefe eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.
Organize suç örgütü ve üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda; Çanakkale 6, İstanbul 2, İzmir 1 ve Balıkesir 14 olmak üzere toplam 23 suç örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alındı. 4 örgüt üyesi şahsın yakalama çalışmaları ise sürüyor. Suç örgütü üyelerinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 24 adet cep telefonu, 25 Adet GSM sim kart, 4 adet not defteri, 1 adet DVD, 6 adet hafıza kartı,1 adet tablet, 1 adet diz üstü bilgisayar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca fişeği, 6 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 47 adet av tüfeği fişeği, 1 adet sahte sürücü belgesi, 1,66 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Öte yandan, 24 Nisan tarihinden bu zaman kadar gerçekleştirilen 23 ayrı operasyon toplamında; 14'ü tutuklu olmak üzere 37 organizatör, bin 90 düzensiz göçmen, 352 adet can yeleği, 6 adet araç, 15 adet bot, 15 adet bot motoru ele geçirildi. - ÇANAKKALE