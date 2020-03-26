ÇANAKKALE Minik Ece hemşire elbisesiyle sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Minik Ece hemşire elbisesiyle sağlık çalışanlarına teşekkür ettiÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde 5 yaşındaki Anaokulu öğrencisi Ece Deniz Şen, koronavirüs salgını nedeniyle gece gündüz demeden var gücüyle çalışan sağlık çalışanlarına hemşire elbisesi giyerek teşekkür etti.
26.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:28
Minik Ece hemşire elbisesiyle sağlık çalışanlarına teşekkür etti
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde 5 yaşındaki Anaokulu öğrencisi Ece Deniz Şen, koronavirüs salgını nedeniyle gece gündüz demeden var gücüyle çalışan sağlık çalışanlarına hemşire elbisesi giyerek teşekkür etti. Herkese 'Evde Kal' çağrısında bulundu.
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Kaynak: DHA