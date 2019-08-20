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ÇANAKKALE Motoru bozulan lastik bottaki kaçaklar milli sporcu sayesinde kurtarıldı

Motoru bozulan lastik bottaki kaçaklar milli sporcu sayesinde kurtarıldıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos açıklarında, içinde 30 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun motorunda arıza meydana geldi.

20.08.2019 14:37
ÇANAKKALE Motoru bozulan lastik bottaki kaçaklar milli sporcu sayesinde kurtarıldı
Motoru bozulan lastik bottaki kaçaklar milli sporcu sayesinde kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos açıklarında, içinde 30 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun motorunda arıza meydana geldi. Kaçaklar, bölgede antrenman yapan milli sporcu Serkan Toprak tarafından fark edilerek, kurtarıldı.
Assos açıklarında serbest dalış antrenmanları yapan milli sporcu Serkan Toprak, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan kaçak göçmenleri fark etti. Kendi botuyla motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen lastik bota yaklaşan Toprak, içindeki 30 kaçak göçmeni yola devam etmemeleri konusunda uyardı. Toprak'ın ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye geldi. Havanın rüzgarlı ve açıklarda yüksek dalgaların olduğu belirten Toprak, botun dalgalara dayanamayacağını belirterek, batma tehlikesi yaşayacaklarını söyledi.
Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik görevlilerince kurtarılarak, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.
ÇANAKKALE Motoru bozulan lastik bottaki kaçaklar milli sporcu sayesinde kurtarıldı

Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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