Çanakkale Müftüsü Arif Gökçe görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 8 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan il müftüleri kararnamesiyle Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce görevinden alındı.



Resmi Gazetede yayınlanan Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin il müftüleri atama kararnamesine göre 5 ilin müftüsü görevlerinden alındı. Yayınlanan kararname ile Diyanet Başkanlığı Başkanlık Müftüsü kadrosuna çekilen ve 3 yıldır Çanakkale'de olan Arif Gökce'den boşalan Çanakkale İl Müftülüğü koltuğuna henüz atama yapılmadı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA