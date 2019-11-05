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Çanakkale n yunusu, kuyruğundan çekerek denizle buluşturdu

Kumsala vuran yunusu, kuyruğundan çekerek denizle buluşturduÇanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde oltayla balık tutmaya giden Tamer Yılmaz (39) ve Beytullah Kara (37), kumsala vurmuş bir yunus gördü.

05.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:38
Kumsala vuran yunusu, kuyruğundan çekerek denizle buluşturdu
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde oltayla balık tutmaya giden Tamer Yılmaz (39) ve Beytullah Kara (37), kumsala vurmuş bir yunus gördü. Yunusun hareket ettiğini gören Beytullah Kara, kuyruğundan tutup çekerek yeniden yüzmesini sağladı.
Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi Kumburun mevkisinde balık tutmakya giden Beytullah Kara ve Tamer Yılmaz, sahile vuran yunusun çırpındığını gördü. İki arkadaş hemen yunusun yardımına koştu. Ayakkabılarını çıkarıp, pantolonunun paçasını sıvayan Beytullah Kara, yunusun kuyruğundan çekip, ardından da yuvarlayarak yeniden denizle buluşturdu. Yaşam alanına yeniden kavuşan yunus, birkaç tur attıktan sonra gözden kayboldu.
O anları analatan Beytullah Kara, Kumburun mevkisine balık tutmak için gittiğimiz sırada kıyıya vurmuş yunusu gördük. Kumların üzerinde çırpınan yunusa yardım etmek istedim. Ayakkabılarımı çıkarıp, pantolonun paçalarını sıvadım. Sonra ellerimle kuyruğundan tutup denize döndürmeye çalıştım. Ağır olduğu için çekmekte zorlansam da, onu hayata döndürmek için elimden geleni yaptım. Sonunda itekleyerek denizle buluşturmayı başardım. İlk defa başımıza böyle bir şey geliyor. Onu hayata döndürebildiğim için mutluyum ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera Cemhan ŞEN ÇANAKKALE,(DHA)-
Çanakkale n yunusu, kuyruğundan çekerek denizle buluşturdu

Çanakkale, Geyikli, Ezine, Güncel

Kaynak: DHA


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