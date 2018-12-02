Çanakkale Namık Kemal, Mezarı Başında Anıldı

02 Aralık 2018 Pazar 16:02



02 Aralık 2018 Pazar 16:02

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde, vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal, vefatının 130'uncu yıl dönümünde mezarı başında anıldı.Tanzimat edebiyatının coşkulu şairi Namık Kemal'in, Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyündeki mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törene, Kaymakam Hakan Kılınçkaya, 2. Kolordu Komutanlığı adına Piyade Albay Mehmet Kılıç, Gelibolu Belediye Başkan Vekili Kemal Tarım, Bolayır Köyü Muhtarı Adem Can, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Edebiyat bölümü öğrencileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Törende, Namık Kemal'in mezarına çiçek bırakıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu Türkçe öğretmeni Esra Başdeğmez, Namık Kemal'in 21 Aralık 1840 yılında Tekirdağ'da doğduğunu ve asıl adının Mehmet Kemal olduğunu belirterek, Namık adını ona şair Binbaşı Eşref paşa vermiştir. Devrinin aydın kişilerinden Mustafa Asıl Bey ve Fatma Zehra Hanımın oğullarıdır dedi.Konuşmanın ardından bir öğrenci, Namık Kemal'in 'Murabba' şiirini okudu. Aynı yerde bulunan Gelibolu Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın türbesi de ziyaret edildi.