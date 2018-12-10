10 Aralık 2018, 08:08
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Son Dakika! Çanakkale'nin Biga İlçesinde, İşçileri Taşıyan Minibüs ile TIR Çarpıştı: 4 Ölü, 16 Yaralı

Son dakika! Çanakkale'nin Biga ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile TIR'In çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 16 yaralandı.

FABRİKA İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE TIR ÇARPIŞTI

Kaza bu sabah saat 07.30 sıralarında, Biga ilçesi Yeniceköy mevkisinde meydana geldi. Balıkesir'in Gönen ilçesindeki fabrikanın işçilerini taşıyan 17 KP 111 plakalı minibüs ile 16 BM 893 plakalı TIR, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ, SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahelelerinin ardından hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay yerinden ilk görüntüler;

Biga,Çanakkale
10 Aralık 2018 Pazartesi 08:08



YORUMLAR (21)
FAHRİ GÖK: GEÇMİŞ OLSUN ÖLENLERE ALLAH RAHMET EYLESİN COK ZOR BİR OLAY
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RED: tahmin ettiğim kadarıyla kazanın yaşandığı yol bölünmüş yol artı tır minibüse arkadan vurmuş gibi. kaza yolcu alırken olmuş olabilir. Allah rahmet eylesin yaralılara acil şifalar.
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ADSIZ: ALLAH RAHMET ETSİN. KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞINA GÖRE TERS YÖNE GEÇİŞ VAR. BÜYÜK TONAJLI ARAÇLAR YOLLAR KENDİLERİNİN ZAN EDİYOR.
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TANER CAN: Tırlar ve kamyonlar tam bir Azrail. . . Bunlar için çok acil önlem alınmalı. . . Trafikte özellikle uzun yollarda çok tehlikeli araç kullanıyorlar ve kazalara sebebiyet veriyorlar. . .
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BİGALİ: Yolcu almak için sıkıntı li bölge yolda emniyet şeridi yok cep yok hafif viraj var bu ilk kaza değil anayol vasfindaki bir yol şehirin içinden geçmemesi lazım yorum sizin Allah rahmet eylesin acil şifalar versin
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