Son Dakika! Çanakkale'nin Biga İlçesinde, İşçileri Taşıyan Minibüs ile TIR Çarpıştı: 4 Ölü, 16 Yaralı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile TIR'In çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 16 yaralandı.

FABRİKA İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE TIR ÇARPIŞTI

Kaza bu sabah saat 07.30 sıralarında, Biga ilçesi Yeniceköy mevkisinde meydana geldi. Balıkesir'in Gönen ilçesindeki fabrikanın işçilerini taşıyan 17 KP 111 plakalı minibüs ile 16 BM 893 plakalı TIR, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ, SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahelelerinin ardından hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay yerinden ilk görüntüler;