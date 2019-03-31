Çanakkale'nin Çan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Bülent Öz...

Çanakkale
'nin Çan ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı Bülent Öz
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Bülent Öz 10 bin 97, AK Parti
adayı Abdurrahman Kuzu
8 bin 957, İYİ Parti
adayı Fazıl Sayın
763 oy aldı.
-Öz'ün öz geçmişi
Öz, 8 Ekim 1972'de Çanakkale'de doğdu. İstanbul Üniversitesi
Sosyoloji Bölümünde lisans eğitimine devam eden Öz, özel şirketlerde yönetim kurulu üyelikleri, STK
'larda başkanlık ve yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulundu.
Yerel gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Öz, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA