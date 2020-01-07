Haberler » Güncel » Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerinde eğitime kar engeli - Haber

Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerinde eğitime kar engeli

Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerinde kar yağışı ve fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verilecek.

07.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:36 Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerinde eğitime kar engeli
'nin Çan ve ilçelerinde kar yağışı ve fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verilecek.
Bölgede dünden bu yana devam eden ve saatteki hızı zaman zaman 110 kilometreye ulaşan fırtına ile kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla iki ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda 8 Ocak çarşamba günü eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.
Engelli ve hamile kamu personeli de bir gün idari izinli sayılacak.

Çanakkale, Yenice, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:12   Büyükşehir Belediyesinden hastalara yatak desteği - Haber
19:12   NATO, Irak'taki askeri personelinin bir kısmının yerini geçici olarak değiştirdiğini duyurdu - Haber
19:11   Yoğun sis ulaşımı aksattı - Haber
19:08   Yabancı öğrencilere yangın tatbikatı - Haber
19:08   Kırklareli'nde askeri araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haber
19:05   İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı! - Haber
18:23   İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi - Haber
15:57   Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
7.01.2020 19:19:39