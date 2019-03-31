Çanakkale'nin Gökçeada İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, İyi Parti...

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde belediye başkanlığını İYİ Parti adayı Ünal Çetin kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Ünal Çetin bin 904, AK Parti adayı Muzaffer Dağlar bin, MHP adayı Ertan Erdoğan 428 oy aldı.-Çetin'in öz geçmişi-10 Nisan 1972 tarihinde Ezine Çanakkale'de dünyaya gelen Ünal Çetin, ilköğretimini Ezine; orta ve lise öğrenimi ise babasının memuriyeti sebebiyle geldikleri Gökçeada'da tamamladı. Yüksek öğrenimini Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde tamamlayıp 1993 yılında Bitlis'in Güroymak ilçesinde kariyerine başladı. Bitlis'teki görevinin ardından Gökçeada'ya tayin olan Çetin, Uğurlu Köyü İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu'nda öğretmenlik ve idarecilik görevlerini üstlendi. İş hayatının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri bağlamında, çeşitli eğitim, kültür ve sosyal yardım alanındaki STK'larda görev alan Çetin, Türk Eğitim-Sen temsilciliği ve İLKSAN Çanakkale üst kurul delegesi görevlerinde bulundu. Mart 2014 mahalli idareler seçiminden sonra MHP'nin Gökçeada Belediye Başkanı olarak seçilen Çetin, aynı zamanda Gelibolu Yarımadası Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada Turizm Altyapı ve Hizmet Birliği başkanlığını da yürüyor. 2017'de MHP'den istifa eden Ünal Çetin, evli ve iki çocuk babasıdır.Ünal Çetin, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Çanakkale Gökçeada Belediye Başkan adayı oldu.