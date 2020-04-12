Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çanakkale'nin Maltepe köyünde karantina süresi uzatıldı

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyünde 14 gün önce başlanan, süresi bugün dolacak karantina uygulaması, 24 Nisan'a uzatıldı.

12.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:59
Çanakkale'nin Maltepe köyünde karantina süresi uzatıldı

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyünde 14 gün önce başlanan, süresi bugün dolacak karantina uygulaması, 24 Nisan'a uzatıldı.

Çan'a bağlı, 390 nüfuslu Maltepe köyünde, 29 Mart günü saat 22.00 itibarıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı. Jandarma ekipleri, köy girişinde barikat kurarak, nöbet tutmaya başladı. Bu süreçte köylülerin telefonla Çan ilçesindeki yakınlarına verdikleri siparişler, köy girişinde jandarma ve muhtar Hüseyin Ekin tarafından teslim alınarak, sahiplerine teslim edildi. Köylüler, 14 günlük karantina süresini evlerinde geçirdi, gün içinde balkonlara çıkarak, temiz hava aldı. Hayvanları olanlar ise yem ve su vererek, sağım yapmak için ilgilendi. Maltepe köyünde, bugün saat 22.00'de dolacak 14 günlük karantina süresinin 24 Nisan'a kadar uzatıldığı açıklandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Maltepe, Çan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Bugün Bingöl’deki deprem sonrası ’Endişeliyim’ diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti Haberler
Bugün Bingöl'deki deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Haberler ›› Güncel ››Çanakkale'nin Maltepe köyünde karantina süresi uzatıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:19: Pamukkale Belediyesi sokağa çıkma yasağında sahipsiz hayvanları unutmadı - Haber 14:18: Muş'un Varto ilçesinde yaralı yakalanan, PKK terör örgütünün sözde Erzurum eyaleti doğu gücü... - Haber 14:17: Yasağın son gününde Konya'da sessizlik - Haber 14:17: Manisa'da EİKP yardımları 1. faz ödemeleri tamamlandı - Haber 14:16: İstanbulluların evde kaldıkları günlerde ekmeğe talebi arttı - Haber 14:15: Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti - Haberler