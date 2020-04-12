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Çanakkale'nin Maltepe köyünde karantina süresi uzatıldı

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyünde 14 gün önce başlanan, süresi bugün dolacak karantina uygulaması, 24 Nisan'a uzatıldı.

12.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:14
Çanakkale'nin Maltepe köyünde karantina süresi uzatıldı

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyünde 14 gün önce başlanan, süresi bugün dolacak karantina uygulaması, 24 Nisan'a uzatıldı.

Çan'a bağlı, 390 nüfuslu Maltepe köyünde, 29 Mart günü saat 22.00 itibarıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı. Jandarma ekipleri, köy girişinde barikat kurarak, nöbet tutmaya başladı. Bu süreçte köylülerin telefonla Çan ilçesindeki yakınlarına verdikleri siparişler, köy girişinde jandarma ve muhtar Hüseyin Ekin tarafından teslim alınarak, sahiplerine teslim edildi. Köylüler, 14 günlük karantina süresini evlerinde geçirdi, gün içinde balkonlara çıkarak, temiz hava aldı. Hayvanları olanlar ise yem ve su vererek, sağım yapmak için ilgilendi. Maltepe köyünde, bugün saat 22.00'de dolacak 14 günlük karantina süresinin 24 Nisan'a kadar uzatıldığı açıklandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Maltepe, Çan, Güncel
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