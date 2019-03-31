Çanakkale'nin Yenice İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Çanakkale
'nin Yenice
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Veysel Acar
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Veysel Acar 2 bin 765, İYİ Parti
adayı Osman Nuri Duran
819, Diğer adayı 653 oy aldı.
Acar'ın öz geçmişi-
Veysel Acar, 1969 yılında Yenice'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Yenice'de, yüksek öğrenimini ise Gazi Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesinde tamamladı. 2004 yılında AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Acar, evli ve iki çocuk babasıdır. Veysel Acar, 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Çanakkale Yenice
Belediye Başkan Adayı oldu.
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Kaynak: AA