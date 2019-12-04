Haberler » Güncel » Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yüksekliği 20 santimetreye ulaştı - Haber

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yüksekliği 20 santimetreye ulaştı

Çanakkale'nin Yenice ilçesi beyazlara büründü.

04.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:28Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yüksekliği 20 santimetreye ulaştı
'nin ilçesi beyazlara büründü.

saatlerinde Yenice'nin Kalkım beldesinde Dalak Suyu mevkiinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kısa sürede kar bölgede 20 santimetre kalınlığa kadar ulaştı. Kar yağışının ardından eşsiz Kazdağları manzaraları oluştu. Özellikle off-road meraklıları özel donanımlı araçları ile bölgede bu doyumsuz manzarayı fotoğraf karelerine yansıttı. Karlar altında Kazdağları'na çıkan off-roadçular Onur Sezer ve İsmail Öztürk, zorlu bir yolculuk yaptıklarını, ancak özel donanımlı araçları ile Kazdağları'nda beyaz örtünün ayrıcalığını yaşadıklarını ifade ettiler. - ÇANAKKALE

Kazdağları, Çanakkale, Yenice, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:56 Arnavutköy'de seyir halindeki yolcu minibüsü yandı (2) - Haber
14:56 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber
14:55 Gölcük Tabiat Parkı'nda beyaz güzellik - Haber
14:54 Çanakkale'de 180 kaçak göçmen yakalandı - Haber
14:50 "Yok Yere Temâşâ" kırdı geçirdi - Haber
14:26 YSK'nın AK Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ı görevden alacağı iddia edildi - Haber
14:09 Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmedi - Haber
13:45 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ya başka ülkeden bahsediyorlar ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar - Haber
13:23 Karamollaoğlu, açlık sınırı üzerinden hesap yapıp asgari ücret için rakam teklifinde bulundu - Haber
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı - Haber
11:22 1 yaşındaki çocuğun yanında sigara içip video çekilmesi ihbar kabul edildi: 6 kişi gözaltında
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
17:16 Juventus, Merih için 50 milyon euro istiyor
4.12.2019 15:02:11