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Çanakkale'nin yükseklerinde kar yağışı

Çanakkale'nin yükseklerinde kar yağışıÇANAKKALE'nin yüksek rakımlı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar karla kaplandı.

06.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:26
'nin yükseklerinde kar yağışı
ÇANAKKALE'nin yüksek rakımlı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar karla kaplandı. Kar küreme makineleriyle yolları kardan temizleme çalışmaları başlatıldı.
Çanakkale'de kar yağışı , Yenice, Çan ve Biga ilçelerinin yükseklerinde etkili oluyor. Şiddetli kar yağışı nedeniyle Bayramiç'te bazı yollar karla kaplandı. Meteorolojinin yaptığı kar uyarısının ardından yüksek kesimlerde kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kar rüzgarla birleşince yollar kısa sürede beyaza büründü. Ekipler ise karla kaplanan yolları açmak için kar küreme makineleriyle çalışmalara başladı.
Çanakkale'nin yükseklerinde kar yağışı

Çanakkale, Bayramiç, Güncel

Kaynak: DHA


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