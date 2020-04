ÇANAKKALE Ortaylı: Çanakkale savunması büyük bir savunmadır, her milletin tarihinde bulunmaz

Kaynak: DHA

Ortaylı: Çanakkale savunması büyük bir savunmadır, her milletin tarihinde bulunmazÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal medya üzerinden düzenlenen canlı yayına katılan tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Çanakkale savunması büyük bir savunmadır. Her milletin tarihinde bulunmaz. Hatta hücumu iyi yapan milletler vardır, Almanlar gibi. Ama böyle bir savunma yoktur" dedi.Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınının Türkiye'de de etkili olması nedeniyle 24 Nisan günü yapılması planlanan Çanakkale Kara Savaşları'nın 105'inci yıl dönümü anma törenleri iptal edildi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, bu akşam sosyal medya hesabından tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konuk olduğu canlı yayın gerçekleştirdi. Dr. Barış Borlat'ın moderatörlüğünü yaptığı canlı yayında Ortaylı, Çanakkale Savaşları'nın Milli mücadeleye etkisini anlattı.Canlı yayında konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Çanakkale savunması büyük bir savunmadır. Her milletin tarihinde bulunmaz. Hatta hücumu iyi yapan milletler vardır, Almanlar gibi. Ama böyle bir savunma yoktur. Vatan savunmasında Çanakkale, bütün şark dünyasında ve hatta dünya tarihinde bu milletin niteliğini gösteren medarı iftiharımız bir bölgedir. Çok mukaddes bir topraktır. Korunmasına dikkat etmeliyiz. Hem idare olarak, hem halk olarak alan savunmasının bütün yetkilerini kullanmasına saygı duymalıyız. Talimatların dışında orada faaliyet gösteren,yapılaşmaya girişenlere izin vermemeliyiz. Çünkü burası mukaddes bir alandır. İslam dünyasının yaşadığı, direndiği noktadır? ifadelerini kullandı.