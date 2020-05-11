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ÇANAKKALE Otomobilin motorundan çıkarılan kedi, itfaiye aracının motoruna girdi

Otomobilin motorundan çıkarılan kedi, itfaiye aracının motoruna girdiÇANAKKALE'de işe gitmek üzere otomobiline binen Gökhan Topay, yaklaşık 1 kilometre sonra kırmızı ışıkta durduğunda motor kısmından kedi sesi geldiğini farketti.

11.05.2020 10:10 | Son Güncelleme: 11.05.2020 10:13
Otomobilin motorundan çıkarılan kedi, itfaiye aracının motoruna girdi
ÇANAKKALE'de işe gitmek üzere otomobiline binen Gökhan Topay, yaklaşık 1 kilometre sonra kırmızı ışıkta durduğunda motor kısmından kedi sesi geldiğini farketti. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye görevlisinin kurtarmaya çalıştığı kedi kaçarak, park halinde bulunan itfaiye aracının motor kısmına girdi. İtfaiye görevlisinin yaklaşık 1 saat süren çabası ile ikinci kez kurtarılan kedi, veterinere götürüldü.
Esenler Mahallesi'ndeki evinden Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerine gitmek üzere 34 AJA 964 plakalı otomobine binerek yola çıkan Gökhan Topay, yaklaşık 1 kilometre gittikten sonra trafik ışıklarında durduğunda, motor kısmından gelen kedi sesini duydu. Motor kaputunu açarak kediyi çıkarmaya çalışan Topay, başarılı olamayınca Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü arayıp, yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, otomobilin motor ve alt kısmında kediyi aramaya başladı. Kedi ise kendisini kurtarmak isteyen görevlilerden sürekli kaçtı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin de şaşkın bakışları arasında devam eden kurtarma operasyonunda, kedinin otomobilin arkasında park halinde olan itfaiye aracının altına kaçtığı anlaşıldı.
Otomobil sürücüsü Gökhan Topay, "Kediyi emin ellere teslim ettik" diyerek, görevlilere teşekkür ettikten sonra otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı. Uzun süre otomobilin motor kısmında kediyi arayan itfaiye ekipleri, bu kez de kendilerine ait aracın altında kediyi aramaya başladı. Kedinin arka tekerlek bölümünde olduğu görüldü. Bir görevli kediyi bulunduğu yerden almak için itfaiye aracının altına girdi, ancak kedi buradan da çıkıp itfaiye aracının motor kısmına kaçtı. Görevliler, itfaiye aracının motor kaputunu açıp, kez ellerindeki aparat ile kediyi yakalamayı başardı. Kedinin çok korktuğu gözlendi.
Kedi taşıma çantasına güçlükle konulan yavru kedi, veterinere götürüldü. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma operasyonunda kedinin terlettiği itfaiye görevlileri ise, "Bizi baya bir uğraştırdı. Hareketli bir arkadaş. Yakalanmaya niyeti yoktu" dedi. Kurtarılan kedi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere belediye veterinerine götürüldü. ÇANAKKALE Otomobilin motorundan çıkarılan kedi, itfaiye aracının motoruna girdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, Çanakkale, İtfaiye, Güncel, Haber

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