Çanakkale Pakdemirli Chp, Ne Yazık Ki Atatürk'ün Kurduğu CHP Değil Artık

Kaynak: DHA

Çanakkale'de konuşan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirerek, "Atatürk'ün kurduğu CHP, ne yazık ki Atatürk'ün kurduğu CHP değil artık. Bunu da bizim topluma anlatıyor olmamız lazım. Terör örgütlerine siyasi tünel kazan bir CHP var" dedi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi toplantı ve ziyaretlere katılmak üzere Çanakkale'ye geldi. Bakan Bekir Pakdemirli, ilk olarak AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada kalabalık partili grubu tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli'ye, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider, ilçe ve belediye başkan adayları eşlik etti.Partilerle 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin fikir alışverişinde bulunan Bakan Pakdemirli, siyasi çalışmalar kapsamında geldiği Çanakkale'de yoğun bir programı olduğunu söyledi. Akşam da sektör temsilcileriyle bir araya geleceğini belirten Pakdemirli, "Bu sektör toplantımızda da tarımın sıkıntılı alanlarını ve iyi alanlarını konuşacağız özellikle dertleşeceğiz. Çanakkale çok güzel bir ilimiz, aynı İzmir gibi. Dünyanın en güzle doğası ama diğer tarafta kent yeterince hizmet alamamış durumda. Burada bir eksiklik varsa bizim eksikliğimiz diye kabul etmek lazım. Biz AK Parti olarak kendimizi yeterince vatandaşa aktaramamışız. AK Parti'nin hizmetlerinden, AK Parti'nin belediyeciliğini ve AK Parti'nin ne yaptığını, ne yapabileceğini, dününü, bugününü ve yarınını demek ki yeterince anlatamamışız. Çanakkale'miz tarihi itibarıyla son derece kahramanlık destanlıkları yazmış bir şehrimiz. Biz bu şehrimize layık olan hizmeti mutlaka ama mutlaka buraya getirmemiz gerekiyor. Bunu yapmamız için de kendimizi topluma, insanlara çok daha iyi anlatmamız lazım" diye konuştu.CHP'Yİ ELEŞTİRDİSözlerinin devamında CHP'ye eleştirilerde bulunan Bakan Pakdemirli, "İşte Atatürk'ün kurduğu CHP, ne yazık ki Atatürk'ün kurduğu CHP değil artık. Bunu da bizim topluma anlatıyor olmamız lazım. Terör örgütlerine siyasi tünel kazan bir CHP var. Bunu da Ege'nin insanı iyi anlar. Anlatılırsa, iyi anlar. O yüzden teşkilatımıza büyük görevler düşüyor. Bu görevlerin içerisinde işte en başta Kadın Kollarımız tek tek, kapı kapı dolaşacaklar. Çünkü kadınlarımıza her kapı açılıyor. Tek tek kapı kapı çalacağız, 'Hadi dostum, hadi arkadaşım, bu Recep Tayyip Erdoğan'ın meselesi değil. Bu milletin meselesidir. Bu ülkemizin geleceğinin meselesidir. Bu çocuklarımızın geleceğinin meseledir' deyip, bize oy vermeyenleri de ikna edeceğiz" dedi.Yerel seçimlerin iki eksende geçtiğini kaydeden Pakdemirli, "Yani bu seçim iki eksende geçiyor. Bir; vesayet odaklarından Türkiye'yi uzaklaştırmamız lazım. ve yeni bir sisteme geçtik, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçtik. Vize aldık milletten, bu vizenin adı; '2023'e kadar AK Parti bu ülkeyi yönetsin.' Bu vizeyi şimdi tekrar sorgulatmamamız gerekiyor. Bu vize tekrar sorgulanmamalı. Yani öbür gün oylarımızda herhangi bir düşüş, yarın tekrar seçime gidelim, tekrar genel seçime gidelim gibi bir şey doğurur. O yüzden 2023'e kadar seçime ihtiyacımız yok, önümüzdeki bu son seçimdir. 2023'e kadar AK Parti kendini hizmete odaklayacak, vatandaşa nasıl hizmet götürürüm. Biz de Ankara'da oturacağız, memleketin çeşitli yerlerine gideceğiz, tarımla ilgili hizmet vereceğiz, ormanla ilgili hizmet vereceğiz, barajlarımızı yapacağız, gıdayla ilgili işlerimizi yapacağız, hayvancılığı geliştireceğiz. Bunlara yoğunlaşmamız gerekiyor. Yani sizlere, hizmete yoğunlaşmamız gerekiyor. Artık Türkiye seçime doymuştur. O yüzden bu son seçimi de Allah'ın izniyle AK Parti belediyeciliğini Çanakkale'de taçlandırırsak, ondan sonra 2023'e kadar da bir daha seçimimiz olmayacak" diye konuştu.Bakan Bekir Pakdemirli ve beraberindekiler daha sonra Barbaros Mahallesi'nde bulunan Deniz Ürünleri ve Küçük Balıkçıları Koruma Derneği'ni ziyaret etti. Burada bölge balıkçılarıyla bir araya gelen Pakdemirli, Cumhur İttifakı AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider ile birlikte Sarıçay'da yapılması planlanan temizlik çalışmaları ve ıslah projesini değerlendirdi. Pakdemirli, kenti ikiye bölen Sarıçay'ın en kısa sürede temizlenmesi için çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Ziyarete, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ da katıldı.Bakan Bekir Pakdemirli, ardından da sektör toplantısına katılmak üzere Biga ilçesine hareket etti.