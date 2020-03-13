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Çanakkale polisinden 'koronavirüs' broşürü

ÇANAKKALE'de polis ekipleri, koronavirüse karşı halkın bilgilendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan broşürleri dağıttı.

13.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:25
Çanakkale polisinden 'koronavirüs' broşürü

ÇANAKKALE'de polis ekipleri, koronavirüse karşı halkın bilgilendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan broşürleri dağıttı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (DTP) Şube Müdürlüğü ekipleri, halk pazarında, koronavirüs ile ilgili bilgilerin yer aldığı broşürleri dağıttı. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve koronavirüsten korunma yollarının anlatıldığı broşürleri alanlar, dikkatle inceledi. Polisler, broşür verdiği kişileri sözlü olarak da virüsle ilgili bilgilendirdi.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Polis, Güncel

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