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ÇANAKKALE Poşetli ekmekte kanserojen uyarısı

Poşetli ekmekte kanserojen uyarısıÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Şener, poşette ekmek konusunda önemli uyarılarda bulundu.

27.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:59

Poşetli ekmekte kanserojen uyarısı

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Şener, poşette ekmek konusunda önemli uyarılarda bulundu. Plastik ürünlerin kanserojen madde içerdiğini belirten Doç. Dr. Alper Şener, "Kanserojen maddelerin ekmeğin üzerine yapışma ve taşınma ihtimali hiç de azımsanmayacak oranda" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, kısa sürede dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne yol açan koronovirüsün, Türkiye'de de her geçen gün vaka sayısı artarken yetkililer tedbir almaya, uzmanlar da uyarılarda bulunmaya devam ediyor. ÇOMÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Şener'de, günlük hayatta koronavirüse karşı ekmeğin sağlıklı tüketimiyle ilgili alınması gereken önlemleri anlattı.

'EKMEĞİN POŞETLENME, PAKETLENMESİ SÜRECİNDE HATA PAYI ARTACAKTIR'

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Şener, "Fırınlardan elde edilmiş yada fırınlardan eve götürülmüş ekmeklerde kontamilasyonun minimum olacağını bilmekte fayda var. Çünkü seri üretimlerle marketlere taşınan ekmeklerde birden çok kişini eline değmesi yada çok kişinin eline değdiği zaman poşetlenme, paketlenmesi sürecinde olabilecek olan hata payı artacaktır. Ekmek bildiğiniz gibi materyal olarak 300 derecenin üstünde pişen bir materyal gıda ürünü" dedi.

'KANSEROJEN MADDELERİN EKMEĞE YAPIŞMA VE TAŞINMA İHTİMALİ YÜKSEK

Piştikten sonra ekmeğin hemen sıcak sıcak poşetlenmesinin çok akılcı olmadığını belirten Doç. Dr. Alper Şener, şunları söyledi:

"Sıcak sıcak paketlendiği zaman buharlaşma nedeniyle ekmeğin kalitesi, hamuru, ağız tadı bozulacaktır. Onun dışında da bakteri yerleşmesiyle ilgili bazı kaygılar var. Bildiğimiz gibi poşetleme aslında plastik ürünlerle oluyor. Plastik ürünlerinde ne kadar engel olursak olalım, içerisinde minimumda olsa kanserojen maddeler var. Kanserojen maddelerin ekmeğin üzerine yapışma ve taşınma ihtimali hiçte azımsanmayacak oranda. Ekmeği poşetlemede dikat edilecek olan nokta şu olabilir. Ekmeği poşetleme anlamında poşetleyen kişinin elinde eldiven olması artı poşetlerken poşeti açmak için poşetin içine üflememesi. Çünkü tükürük vesaire sekrasyon onun içine sık sık girecektir."

'KIZARTARAK EKMEKLERİ TÜKETMEK DAHA GÜVENLİ OLACAKTIR'

Ekmeği eve götürdükten sonra nasıl yenmesi konusuna da değinen Şener, "Ekmeği tüketirken, ideali 60 derecenin üstünde ısıtarak tüketmek gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki, virüs 60 derecenin altında yaşıyor. 5 ile 60 derece optimum üreme ısısı. Güvenlik anlamında, ekmekleri kızartarak tüketmek daha makul ve mantıklı olacaktır. Ekmeklerinizi fırından tüketin" diye konuştu.

'HİJYEN KURALLARI İÇERİSİNDE SATIŞIMIZI YAPIYORUZ'

İşyeri sahibi Metin Süt ise, "Ekmeğimiz direk fırından çıkar, çıkmaz satış arkadaşlarımız tarafından el değmeden eldivenle poşetlenerek, hijyenik bir şekilde müşterilerimizin satışına sunuluyor. Tek elden, ilk elden veriyoruz. O yüzden biz zaten cama da yapıştırdık. Fırından ekmeğinizi alın diyoruz. Burada bizzat hiç el değmeden hijyen kurallar içerisinde satışımızı yapıyoruz" dedi.

ÇANAKKALE Poşetli ekmekte kanserojen uyarısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Onsekiz Mart Üniversitesi, Güncel

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ÇANAKKALE Poşetli ekmekte kanserojen uyarısı

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