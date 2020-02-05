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Çanakkale romanya ve almanya savaş gemileri, çanakkale boğazı'ndan geçti

Romanya ve Almanya savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Romanya Donanması'na ait 274 borda numaralı savaş gemisi 'Balescu' ile Almanya Donanması'na ait M-1058 borda numaralı savaş gemisi 'Fulda', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

05.02.2020 10:03 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:06
ve savaş gemileri, Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Romanya Donanması'na ait 274 borda numaralı savaş gemisi 'Balescu' ile Almanya Donanması'na ait M-1058 borda numaralı savaş gemisi 'Fulda', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Romanya Donanması'na ait 274 borda numaralı savaş gemisi 'Balescu' ile Almanya Donanması'na ait M-1058 borda numaralı savaş gemisi 'Fulda', peş peşe boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
2 gemiye boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
Haber: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)
Çanakkale romanya ve almanya savaş gemileri, çanakkale boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Almanya, Romanya, Güncel

Kaynak: DHA


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