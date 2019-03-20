Çanakkale Ruhu İçin Sahnede Kenetlendiler

HALİL ŞAHİN - Yaşları 5 ile 95 arasında değişen, aralarında otizmli çocukların da bulunduğu öğrenciler ve huzurevi sakinleri, Çanakkale
'de 104 yıl önce ortaya konulan kahramanlık destanını anlatmak için tiyatro oyununda buluştu. İzmir
'de Ertuğrulgazi İlkokulu'nun otistik çocuklar sınıfında görevli sınıf öğretmeni Meryem Kurt
, öğrencilerine Anadolu'nun topyekün mücadelesiyle elde edilen Çanakkale Zaferi
'ni anlatmak için zaferin hikayesini bir tiyatro oyununa dönüştürdü. Kurt, oyunda otizmli iki öğrencisiyle, ana sınıfı öğrencilerine, sosyal fobisi olan ilkokul öğrencilerine ve Narlıdere
Huzurevi Yaşlı ve Rehabilitasyon Merkezinin 4 sakinine roller verdi.
"Çanakkale geçilmez" adlı 38 oyunculu tiyatro oyunu, o dönemin ruhunun anlatılması ve yaşatılması için, zaferin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu hafta okulda öğrenci ve velilerin katılımıyla sahnelenecek.
Oyuncuların yaşları 5 ile 95 arasında
Öğretmen Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunun otizmli öğrencilerine Çanakkale ruhunu nasıl aktarabileceğine ilişkin düşünmeye başlamasıyla ortaya çıktığını söyledi.
"Çanakkale Savaşında 7'den 70'e nasıl cepheye koştularsa biz de onu sahneye taşımak istedik" diyen Kurt, rol alan 5 yaşındaki anasınıfı öğrencileri ile ilkokul öğrencilerinin, en büyüğü 95 yaşında olan huzurevi sakinleriyle aynı sahnede aynı heyecanı yaşadığın ifade etti.
Kurt, huzurevi sakinlerinden ikisinin zaferin kahramanlarından Kınalı
Ali'nin anne ve babası rolünde olduğunu, birinin de cephede yaralı oğluyla karşılaşan ancak tedavi önceliğini savaşabilecek durumda olan başka bir yaralı askere veren doktor rolünü üstlendiğini anlattı.
Otizmli öğrencisi Eren Alacaoğlu'nun Seyit Onbaşı'nın mermiyi kaldırabilmesi için dua ettiği sırada beliren ve ilahi gücü temsil eden semazen rolünde görev aldığını kaydeden Kurt, diğer otizmli öğrencinin de asker olduğunu anlattı.
Kurt, Çanakkale ruhunda Anadolu'daki tüm insanların bulunduğunu dile getirerek, "7'den 70'e herkes bu savaşta rol aldı. Çok kolay olmadı bu oyunu hazırlamak ama Çanakkale o kadar anlamlı ve kıymetli bir savaşımız ki çocuklarımıza o ruhu anlattıktan sonra rollerini anlatmaya gerek kalmadan kendileri canlandırdı." diye konuştu.
"Çanakkale Zaferi Türk tarihinin bir dönüm noktası"
Narlıdere'deki huzurevinde yaşayan 95 yaşındaki Hayrani Ilgar da TCDD'den emekli olduğunu, çeşitli konularda 26 kitap yazdığını belirterek, "Çanakkale Zaferi, Türk tarihinin bir dönüm noktası ve önemli bir bölümü. Onun için oyun fikri geldiğinde hoşuma gitti ve sevinerek rolü kabul ettim." diye konuştu.
Ilgar, küçük çocuklarla, otizmlilerle aynı sahneyi paylaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Emekli öğretmen Hasan İpçiler de (75) oyunda doktor rolünde olduğunu kaydederek, "Milli duyguların gelişmesi için ve çocukları sevdiğimden görevi kabul ettim. Burada Çanakkale sevgisini aşılamak istiyorum." dedi.
Çanakkale, Güncel
Kaynak: AA