Çanakkale Ruhu Torbalı'da Canlandı

Kaynak: İHA

Torbalı Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü ile ilgili anlamlı bir etkinliğe imza attı.Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 2 bin kişilik salonun tamamen dolduğu geceye Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Torbalı Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sin, Torbalı Belediye Başkan Vekili Özgür Erman Çağlar, MHP Torbalı İlçe Başkanı Muhammet Oral, Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, Çiftçi Malları Koruma Başkanı Mehmet Soykan da katıldı. Müzikal-tiyatro ağırlıklı etkinliğe; Emel Taşçıoğlu, Münevver Özdemir, Emre Burç ve Yılmaz Demirtaş türküleriyle renk kattı. Programda sahne alan sanatçılar sinevizyona yansıtılan Çanakkale Savaşı'na ait görüntüler eşliğinde türkülerini söyledi. Türk askerinin kahramanlığı, vatan sevgisi ve fedakarlığı kısa skeçler eşliğinde sahnede canlandırıldı. Salondaki izleyicileri duygulandıran program büyük takdir topladı."Şehitlerimize çok şey borçluyuz"Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Tarihimizdeki her savaşın, her muharebenin ayrı bir önemi ve bizim için manevi bir değeri vardır. Fakat hepimiz tarafından görülebileceği üzere Çanakkale Savaşları, başlangıcı, gelişimi ve sonuçları ile dünyada unutulamayan muharebe özelliği göstermiştir. Türk askerinin Çanakkale Savaşlarında verdiği üstün mücadele ve 276 kiloluk top mermisini sırtında taşıyan Seyit Onbaşı ve arkadaşlarının sergilediği kahramanlık, dünyada çok az millete nasip olacak bir destanıdır. Çanakkale Savaşlarını benzersiz kılan, işgalci devletlerin dönemin en muazzam savaş gemileri ve binlerce askeri ile boğazı kuşatıp arsızca saldırmasına aldırmayıp gökten yağmur gibi yağan ateşe göğsünü siper eden aziz Mehmetçik'tir. Çanakkale'yi Çanakkale yapan, bitmek tükenmek bilmeyen düşman mermilerinin sesi değil, yaralı düşman askerini sırtına alarak onu düşman mevzisine kadar götürerek, işgalci askerlere insanlık dersi veren kahraman Mehmetçik'tir. Çanakkale'yi Çanakkale yapan, cepheye gönderdiği oğluna 'ya şehit ol, ya gazi' demek suretiyle, vatanın her bir karış toprağını evladının canından üstün tutan analardır. Üzerinde yaşadığımız bu kutsal vatan topraklarını bizlere armağan eden, milletimizin varlığının, birliğinin ve beraberliğinin ölümsüz sembolleri aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi. - İZMİR