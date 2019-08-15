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ÇANAKKALE Rumlar Gökçeada'da Meryem Ana'yı andı

Rumlar Gökçeada'da Meryem Ana'yı andıÇanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Meryem Ana'yı anma günü nedeniyle bir araya gelen Rumlar, ayin düzenledi.

15.08.2019 12:26
ÇANAKKALE Rumlar Gökçeada'da Meryem Ana'yı andı
Rumlar Gökçeada'da Meryem Ana'yı andı
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Meryem Ana'yı anma günü nedeniyle bir araya gelen Rumlar, ayin düzenledi.
Gökçeada ilçesine bağlı Zeytinli köyündeki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde, Rumlar tarafından Meryem Ana'yı anma günü nedeniyle gerçekleştirilen ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Ayine, çeşitli ülkelerden gelen çok sayıda despot (Ortodoks Rumların din başkanları) ve papaz ile Gökçeada'da yaşayan Rum vatandaşlar katıldı. Ayinde, çok sayıda kişi kilise girişinde mum yakarak, dua etti.
Tepeköy'de, Meryem Ana'yı anma etkinlikleri gün boyunca yemek ve eğlence ile devam edecek.

Meryem Ana, Çanakkale, Gökçeada, Güncel

Kaynak: DHA

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