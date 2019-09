Çanakkale run the ısland bozcaada festivali yapıldı

Run The Island Bozcaada Festivali yapıldıÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da, bu yıl ilk kez Run The Island Bozcaada Festivali yapıldı. Sporun, müziğin ve eğlencenin iç içe olduğu 'Run The İsland Bozcaada'da, 21K erkeklerde Etopyalı Getaye Gelae, kadınlarda ise Yayla Kılıç, 11K erkeklerde Sezgin Ataç, kadınlarda da Elif Dağdelen altın madalyayı kazandı.Bu yıl ilki gerçekleştirilen 'Run The Island Bozcaada' festivali dün başladı. Sporun, müziğin ve eğlencenin iç içe olduğu festivalde Cumhuriyet Meydanı'na kurulan mini survivor parkı, rodeo ve mini tenis kortu ile çocuklar 2 gün boyunca eğlendi. Dün festival kapsamında sahne alan ilk isim ise Gonca Vuslateri oldu. Sahnede gerçekleştirilen konsere sporcular ve adaya gelen tatilciler rüzgara rağmen yoğun ilgi gösterdi.Festivalin bugünkü bölümünde ise, 11K ve 21K yarışlarının yani sıra fitnes, zumba, yoga gibi sportif etkinlikler ile dolu dolu geçti. Sabah erken saatlerde yarışlar başladı. Ayazma Plajı'na akın eden yüzlerce sporcu hem koştu hem de müzik eşliğinde kendini soğuk suya bırakarak keyifli saatler geçirdi. Saat 11.00'deki 11K ve 21K yarışlarının başlama startını Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz verdi. Sporcular, koyların dibinden, üzüm bağlarının arasından koşarak yarışı tamamladı. 21K erkeklerde Etopyalı Getaye Gelae, kadınlarda ise Yayla Kılıç, 11K'da erkeklerde Sezgin Ataç, kadinlarda da Elif Dağdelen altın madalyayı kazandı. Festivalde dereceye giren sporculara toplamda 46 bin 500 TL ödül dağıtıldı.Festival, Ayazma Plajı'ndaki Kalben konseriyle sona erdi.