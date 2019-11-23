Haberler » Güncel » Çanakkale rus araştırma ve istihbarat gemisi, çanakkale boğazı'ndan geçti - Haber

Çanakkale rus araştırma ve istihbarat gemisi, çanakkale boğazı'ndan geçti

Rus araştırma ve istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, anket, araştırma ve istihbarat toplama gemisi 'Donuzlav' Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

23.11.2019 17:07 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:10
Rus araştırma ve istihbarat gemisi, Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, anket, araştırma ve istihbarat toplama gemisi 'Donuzlav' Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus Donanması'na ait olan, anket, araştırma ve istihbarat toplama gemisi 'Donuzlav', saat 15.00 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Gemi saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur yolcu' yazısı önünden geçen gemi Donuzlav, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Gemiye, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
Çanakkale rus araştırma ve istihbarat gemisi, çanakkale boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, Çanakkale, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
17:56 Ağız gargarası kullandı, ehliyetine 6 ay el konuldu
17:55 "Rafadan Tayfa-Türkiye'dir Burası Müzikali" Adana'da sahnelendi
17:54 Son Dakika: Kılıçdaroğlu, "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarına yanıt: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var
17:53 DHA YURT BÜLTENİ-16
17:50 Başkan Kadir Bıyık'ın Öğretmenler Günü mesajı
17:21 Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu
17:03 Numan Kurtulmuş'tan CHP'deki Muharrem İnce kriziyle ilgili açıklama: Burada esas mesele, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyetidir
15:35 Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
15:09 Son dakika: "Erdoğan-İnce Beştepe'de görüştü" iddiasının kaynağı Talat Atilla: Bilgiyi Kılıçdaroğlu da doğruladı
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 17:57:34