Haberler» Güncel» Haber

Çanakkale rus askeri gemisi çanakkale boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait SB-565 borda numaralı 'Prof. Nikolay Muru' adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

07.09.2019 13:18
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait SB-565 borda numaralı 'Prof. Nikolay Muru' adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden saat 10.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait SB-565 borda numaralı 'Prof. Nikolay Muru' adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü, saat 11.45'te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen römorkör, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
'Prof. Nikolay Muru' adlı kurtarma ve yedekleme römorkörüne, Boğaz'dan geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
Çanakkale rus askeri gemisi çanakkale boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, Çanakkale, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:47   Rus turist güpegündüz plajda define aradı
15:46   Hdp önündeki oturma eyleminde 5'inci gün; aile sayısı 13'e çıktı (2)
15:46   Kuşadası'nda 'Can Dostlar Defin Yeri' hizmete girdi
15:45   Ayının açtığı iddia edilen mezara fotokapan kuruldu
15:45   Cumhurbaşkanı Erdoğan Odunpazarı Modern Müze'nin açılışına konuştu
15:45   Bursa özhaseki chp'nin genel siyasetinin ekseni 'yalan' -1
15:45   Bursa-özhaseki chp'nin genel siyasetinin ekseni 'yalan'-2