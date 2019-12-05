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Çanakkale rus denizaltısı 'novorossiysk, akdeniz'e iniyor

Rus denizaltısı 'Novorossiysk, Akdeniz'e iniyorÇanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 'Novorossiysk' adlı denizaltı, Akdeniz'e yol alıyor.

05.12.2019 15:59 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:03
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Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 'Novorossiysk' adlı denizaltı, Akdeniz'e yol alıyor.
Marmara Denizi'nden saat 12.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 'Novorossiysk' adlı denizaltı, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 15.00 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus denizaltısı, Akdeniz'e doğru yol aldı. Boğazdan geçişi sırasında Rus denizaltısına Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
Çanakkale rus denizaltısı 'novorossiysk, akdeniz'e iniyor

Novorossiysk, Çanakkale, Akdeniz, Güncel

Kaynak: DHA


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