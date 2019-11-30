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Çanakkale rus keşif gemisi 'ıvan khurs' akdeniz'e iniyor

Rus keşif gemisi 'Ivan Khurs' Akdeniz'e iniyorÇanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait keşif gemisi 'Ivan Khurs', Akdeniz'e doğru yol aldı.

30.11.2019 13:28 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:31
Rus keşif gemisi 'Ivan Khurs' 'e iniyor
Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait keşif gemisi 'Ivan Khurs', Akdeniz'e doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden saat 10.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait keşif gemisi 'Ivan Khurs', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Gemi, saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi'nin önünden geçen keşif gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.
Boğaz geçişi sırasında Rus keşif gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
Çanakkale rus keşif gemisi 'ıvan khurs' akdeniz'e iniyor

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Akdeniz, Güncel

Kaynak: DHA


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