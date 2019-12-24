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Çanakkale rus 'mareşal ustinov' füze kruvazörü çanakkale boğazı'ndan geçti

Rus 'Mareşal Ustinov' füze kruvazörü Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 055 borda numaralı 'Mareşal Ustinov' füze kruvazörü, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

24.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:35 Çanakkale rus 'mareşal ustinov' füze kruvazörü çanakkale boğazı'ndan geçti
Rus 'Mareşal Ustinov' füze kruvazörü Boğazı'ndan geçti
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 055 borda numaralı 'Mareşal Ustinov' füze kruvazörü, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden bugün saat 10.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 055 borda numaralı 'Mareşal Ustinov' füze kruvazörü, saat 11.20 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen 055 borda numaralı 'Mareşal Ustinov' füze kruvazörü boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus Donanması'na ait 055 borda numaralı 'Mareşal Ustinov' füze kruvazörüne boğazdan geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel

Kaynak: DHA

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