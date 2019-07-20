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ÇANAKKALE RUS MAYIN TARAMA GEMİSİ VE ASKERİ RÖMORKÖRÜ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait SB-739 borda numaralı askeri römorkörü ile 908 borda numaralı Rus mayın tarama gemisi Vice-Admiral Zakharin Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

20.07.2019 13:00
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait SB-739 borda numaralı askeri römorkörü ile 908 borda numaralı Rus mayın tarama gemisi Vice-Admiral Zakharin Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden bugün saat 10.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait SB-739 borda numaralı askeri römorkörü ile 908 borda numaralı Rus mayın tarama gemisi 'Vice-Admiral Zakharin saat 12.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus askeri römorkörü ve Rus mayın tarama gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Askeri römorkör ile mayın tarama gemisinin boğazdan geçişine Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
Mustafa SUİÇMEZÇANAKKALE, (DHA)-
ÇANAKKALE RUS MAYIN TARAMA GEMİSİ VE ASKERİ RÖMORKÖRÜ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Kaynak: DHA
Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel

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